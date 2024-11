Jäätmereformist jäi üks hinnatõstja siiski välja

Kui alates selle aasta algusest on inimestel kohustuslik koguda segaolmejäätmetest eraldi biojäätmeid ehk kodus peab olema vähemalt kaks prügikonteinerit, siis uue seaduse järgi läheb peagi vaja kahte lisakonteinerit – vanapaberile ja segapakendijäätmetele.

Aprillis rääkis kliimaministeeriumi elukeskkonna ja ringmajanduse asekantsler Ivo Jaanisoo, et tulevikus võib kortermajades muutuda kohutuslikuks koguni viis prügikonteinerit, millest kolm on pakenditele mõeldud. Nüüdseks on plaan siiski muutunud. Jaanisoo sõnul suudavad tänapäevased seadmed klaasi muudest pakenditest eraldada ning seega ei nõuta inimestelt klaasi eraldi kogumist.