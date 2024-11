ÜRO hoiatab: riikide kliimapoliitikad ei suuda täita vajalikku eesmärki

Värske raport «2024. aasta kliimaseis: Ohtlikud ajad Maal», mis avaldati teadusajakirjas BioScience, toob esile, et inimkonna tegevus mõjutab ulatuslikult kliimat ning see võib viia pöördumatute tagajärgedeni nii looduses kui ka inimeste elukeskkonnas. Teadlased rõhutavad, et inimtegevusest tulenevad süsinikdioksiidi ja teiste kasvuhoonegaaside heitmed on kliimamuutuste peamine põhjus, ja senised meetmed pole piisavad süvenevate kahjude vältimiseks.