Elering tugevdas Eesti elektriühendust Euroopaga

Elering lõpetas Viru–Tsirguliina 330-kilovoldise elektriliini rekonstrueerimistööd, mis on oluline samm Eesti ja Mandri-Euroopa energiavõrkude ühendamise suunas. See liin on Eesti jaoks üks tähtsamaid elektriühendusi. Projekti kogumaksumus oli ligikaudu 86,5 miljonit eurot, millest 75% katab Euroopa Liidu Üleeuroopalise energiavõrgu ühendamise rahastu (Connecting Europe Facility, CEF) ja ülejäänud osa rahastatakse Eestis kogutud ülekoormustasudest.