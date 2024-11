Eesti saab õiguse jätta väikeettevõtjad täiendavalt maksustamata

«Digiaruandlus on Eesti vaates ainult loomulik, kuid väikeettevõtjate täiendava maksustamisega me nõusse ei jäänud. Tuleb tunnistada, et vastuolu tekib juba asjaolust, et käibemaksukohustusel on piir, kuid seda ei peaks lahendada üritama sel moel, et kohustusega ei kaasne sisendkäibemaksu maha arvamist ning et platvormi kasutavad ja mittekasutavad väikeettevõtjad erinevalt käibemaksustatud saaksid,» ütles rahandusminister Jürgen Ligi.