Selgus majas Millised on sagedasemad liiklusõnnetused ja kus need juhtuvad?

Parklates toimuvatele plekimõlkimistele järgnevad sageduselt tagant otsasõidud, mida on tänavu registreeritud juba üle 4000 juhtumi. «Selliste õnnetuste peamiseks põhjuseks on tähelepanematus, eriti telefoni või auto puutetundliku ekraani kasutamine sõidu ajal, aga ka ebapiisava pikivahe hoidmine eessõitva autoga. Piisab vaid ühest ootamatust olukorrast, olgu selleks teele jooksnud kass või mõni muu takistus, et reageerimiseks ei jää piisavalt aega ega ruumi. Praktika näitab, et tavaliselt on tagant otsasõidul süüdi just tagumine juht,» selgitas Tohver.

Kolmandal kohal on sel aastal ligi 2500 juhtumiga kokkupõrked ristuval teel liikujaga. «Ka siin on peamiseks õnnetuste põhjuseks tähelepanematus. Näiteks „anna teed“ märgi juures vaatad esmalt vasakule, et veenduda, kas kedagi ei tule, siis paremale, kuid enam vasakule tagasi ei vaata ja ohutuses lõpuni ei veendu. Parema käe reegliga ristmikel sõidetakse tihti nii suure kiirusega, et paremalt ilmuv sõiduk jääb märkamatuks ja õigeaegselt peatuda pole enam võimalik. Seda juhtub sageli just väiksematel tänavatel,» kommenteeris Tohver.

Kuna pea iga liiklusõnnetus on seotud kahju tekkimisega, siis juhtunu korralik fikseerimine ja kahjukäsitlus võivad niigi ebameeldivas olukorras tekitada lisastressi ja segadust. «Salva liikluskindlustuse klientidel soovitan alati kasutada Salva autoabi teenust, mis on kasko- või liikluskindlustuse klientidele ööpäevaringselt kättesaadav. Õnnetuses osalenud kliendile tähendab see kindlasti aja kokkuhoidu kahjukäsitlusprotsessi läbiviimisel ning kindlustunnet, et vajalikud esmased kahjujuhtumi vormistamise toimingud on korrektselt teostatud,» lisas Tohver.