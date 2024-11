Uuring Kolmandik inimestest kaalub töökoha vahetust

ManpowerGroup poolt läbi viidud rahvusvaheline uuring kaardistas töötajate heaolu, rahulolu, enesekindlust ja ootuseid erinevates riikides. Positiivsena joonistus välja, et 80 protsenti tööl käivatest inimestest näeb oma töisel rollil laiemat eesmärki ja 60 protsenti on oma tööga rahul. Paraku tõdeb 49 protsenti töötajatest, et kogeb tööl igapäevaselt stressi ja need inimesed omakorda kaaluvad teistega võrreldes kaks korda tõenäolisemalt senise töökoha vahetamist uue vastu. Teine faktor, mis paneb inimesi töökohavahetusele mõtlema, on arengu ja karjäärivõimaluse puudumine, näiteks 59 protsenti töötajatest märkis, et pole saanud viimase kuue kuu jooksul ühtegi oskusi arendavat koolitust.

«Tulemused on ja ei ole ka üllatavad,» märkis Manpoweri Baltikumi juht Heigo Kaldra. «Ühelt poolt teame, et need ajad, mil inimesed töötasid ühes organisatsioonis poole oma elust, on ammu möödas, lisaks ongi arusaadav, et ambitsioonikad noored, kes samaaegselt õpivad ja töötavad, püüavad igast uuest võimalusest kinni haarata,» selgitas ta. «Teisalt on neist tulemustest tööandjatel nii mõndagi kõrva taha panna, sest inimesed, kes tajuvad oma töö olulist tähendust, näevad võimalusi ja arengut ega koge pidevat stressi, ei mõtle ka töökohavahetusele. Kogenud, lojaalne töötaja on suur väärtus. Tööjõuvoolavus on iga tööandja jaoks oluline kulu ning asjaolu, et kolmandik inimesi kaalub töökohavahetust, väärib kindlasti tähelepanu.»