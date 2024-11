PANGAANALÜÜS Mis ootab lähiajal ees Venemaa majandust?

Mobilisatsioon ja sellega kaasnenud noorte spetsialistide lahkumine riigist on viinud struktuursete probleemideni tööjõuturul ning sõjatööstuse kasv on pinget veelgi lisanud. See on omakorda vedanud palgakasvu, mis on eelmise aasta lõpust olnud 20 protsendi lähedal. Tugev palgakasv ületab inflatsiooni, mistõttu kasvab ka reaalpalk. Nii ettevõtete kui ka majapidamiste sissetulekute kiire kasv, pingeline tööjõuturg ning tugev majapidamiste kindlustunne on omakorda vedanud sisenõudlust. Pakkumine ei ole aga suutnud tugeva nõudlusega sammu pidada, mis on tugevdanud inflatsioonisurvet.