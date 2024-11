Eamets: märgid näitavad, et tööstuses võib languse põhi käes olla

Tema sõnul on keerulised ajad jätkuvalt puidutöötlemises ja transpordivahendite tootmises, kus langus oli vastavalt 11 ja 13 protsenti. «Nii kaua, kui kinnisvarasektor ja ehitus Rootsis uut hoogu sisse ei saa, ei ole ka lootust, et meie puitmajade tootjatel ning mööblitootjatel kergemaks läheb. Midagi ei ole teha – meie töötlev tööstus on ekspordile suunatud, 67,5 protsenti tööstuse toodangust läks eksporti,» rääkis Eamets.

Tema sõnul on hea uudis see, et elavnes tootmine elektroonikatööstuses. «See on märk, et Rootsi majandus ilmselt on jõudnud tõusutrendi algusesse ja siis on ka meie Rootsi turule suunatud ekportööridel lootus, et olukord paraneb. Soome majandus on jätkuvalt stagnatsioonis. Seal ei ole elavnemist enne järgmist aastat oodata,» lisas Eamets.