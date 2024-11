Kui läänlased jäid Haeska poolsaarel vooluta pühapäevaõhtuse tormipuhangu ajal, siis Harju- ja Raplamaal on kodusid, kus elekter oli viimati reede õhtul.

KH Energia-Konsulti montöör Oleg Marjapuu ütles, et tema tuli liine parandama esmaspäeval. Seda põhjusel, et KH Energial on leping Elektrileviga Ida-Harjumaa rikete parandamiseks, aga kuna tööd oli nii palju, siis saadetigi kolm KH Energia brigaadi esmaspäeval appi ka Tallinnast lääne poole.