ELMO Rent lüüakse börsilt minema

Hoolimata börsi nõudest on ELMO Rent keeldunud saneerimisnõustaja aruande täielikust avalikustamisest. Samuti on ELMO rikkunud First Northi reglemendis (FNR) sätestatud kohustust seoses sellise teabe viivitamatu avalikustamise nõudega, mis ei ole käsitletav siseteabena või mida ei ole otseselt käsitletud FNR-s, kuid mis võib oma mõju tõttu ELMO varadele, kohustustele, tegevusele või mainele mõjutada kaubeldava finantsinstrumendi hinda või ELMO võimet täita finantsinstrumendiga seotud reglemendist tulenevaid kohustusi.