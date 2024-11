Jaak Aaviksoo: riigieelarve on arusaamatu juhtimisvigade tõttu

Aaviksoo rääkis, et idee minna üle kulupõhiselt eelarvelt tegevuspõhisele eelarvele sündis 2012. aastal, kui tema oli haridus- ja teadusminister ja Jürgen Ligi rahandusminister. «Me arutasime seda, et haridusministeeriumis rahastamine on institutsiooni- ja ministeeriumikeskne ja näiteks info selle kohta, kui palju maksab ühe gümnaasiumiõpilase koolitamine, oli väga raskesti kättesaadav,» selgitas Aaviksoo.