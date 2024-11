Kikerherned mandariinide vastu: Venemaa kasutab väliskaubanduses üha enam bartertehinguid

Välispangad hakkasid tehinguid Venemaa ettevõtetega keelustama pärast seda, kui USA president Joe Biden ähvardas mullu detsembris kehtestada sõjategevust toetavate laenuandjate suhtes täiendavad sanktsioonid. See samm vähendas oluliselt Moskva võimalusi müüa välismaal oma toodangut või importida sealseid kaupu. See ajendas Vene valitsust edendama kaupade vahetussüsteemi, mis asendaks tavapäraseid rahvusvahelisi arveldusi.

«Bartertehingud on erinevate riikide valitsuste tasandil juba praegugi tavalised, kuid nüüd muutuvad need ka ettevõtete seas üha populaarsemaks,» ütles Moskva eksportijate ja importijate ühenduse asepresident Irina Zasedatel Financial Timesile. «Otsemaksed on praeguses olukorras keerulised ja vahetuskaup on sellele suurepärane alternatiiv.»