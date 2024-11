Riigikontroll: ministeerium lubas anda valitsusele parema tööriista, kuid see pole õnnestunud

Riigikontrolör Janar Holm andis esmaspäeval riigikogu esimehele Lauri Hussarile üle riigikontrolli aastaaruande, mis keskendub tegevuspõhise riigieelarve reformile. Riigikontroll juhib seejuures tähelepanu, et praegune eelarvestamine on kunstlik, ebapraktiline ja riigi rahakotist selge pildi saamine on muutunud veelgi keerukamaks.