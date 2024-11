Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu (Isamaa) sõnul on tänane aastaaruanne pöördelise tähtsusega, andes viie aasta vaates erapooletu hinnangu, milline on seis riigieelarve sisulise korraldusega. «Kui eelarve on läbipaistmatu ja tegelikud kulud varjatud, ei ole võimalik ka sisuliselt valitsemiskulusid kokku hoida,» selgitas Reinsalu.