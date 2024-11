Oktoobrikuu krüptoülevaade: bitcoin on saavutamas uut ajaloolist hinnatippu

Bitcoin (BTC) alustas kuud 52 778 euro juures ja lõpetas 64 336 euro tasemel, mis teeb tõusuks muljetavaldava 21,9%. Sellise tõusuga on bitcoin jõudnud lähedale oma ajaloolisele tipule (68 403 eurot) ning optimism turul on käegakatsutav. Institutsionaalsed investorid on aktiivsed ja plokiahela andmed näitavad, et pikaajalised hoidjad ja kaevandajad pole kiirustanud oma positsioone müüma, mis viitab tugevale turule.

Suuruselt teine krüptovara ethereum (ETH) näitas aga väikest langust, alustades kuud 2347 euro juures ja lõpetades 2316 euro tasemel, mis tähendab 1,3% madalamat hinda. Vaatamata hinna paigaltammumisele on ethereum'i võrgustiku aktiivsus kõrgel tasemel, mis näitab jätkuvat huvi platvormile ehitatud DeFi-rakenduste vastu.

Build-and-Build (BNB) hoidis ralliva bitcoin'iga võrreldes stabiilsemat joont, alustades kuud 515 euro juures ning lõpetades 529 euro tasemel, mis teeb tõusuks 2,7%. BNB on viimasel ajal hoidnud turbulentsel turul kohta stabiilsema varana, pakkudes investoritele alternatiivi volatiilsemate varade kõrval.

Olulist mõju avaldavad turule eelseisvad USA presidendivalimised, olenemata valimistulemustest. Kahtlemata võib põnevaks arenguks pidada ka Microsofti aktsionäride ette pandud küsimust, kas tenoloogiagigant peaks investeerima osa oma varast bitcoin'i. Ettevõtte juhatus on aktsionäre üles kutsunud ettepaneku vastu hääletama. Hääleõigus on ka näiteks Microsoftist 7,3% omaval BlackRockil, mis on kindlasti huvitatud krüptovarade jätkuvast kasutuselevõtust ja tõenäoliselt hääletab ettepaneku poolt. Kui ettepanek peaks läbi minema, on see uudis järjekordne tugev signaal krüptovarade omaksvõtust traditsioonilises finantsmaailmas.

Üldine turusentiment on tugevalt positiivne ja enamik analüütikuid on arvamusel, et uue hinnatipu saavutamine ei ole kaugel.