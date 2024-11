Uusim Eesti pank: eesmärk on suurtelt Rootsi pankadelt turuosa ära võtta

Finora Panga juhatuse liikme Kristi Hõrraku sõnul on eeskätt väike- ja keskmise suurusega ettevõtete rahastamisele keskendunud Finora jõudnud laienemise ja kiire käibekasvu faasi, millele vastavaks kujundatakse ka juhtimine ja struktuur.

«Finora tuli turule väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete rahastusele ligipääsu ja ka teisi finantsmuresid leevendama. Nüüdseks on ärimudel end tõestanud ja üle-euroopalise pangalitsentsi saamise ning Eesti filiaali avamise protseduurid läbitud. Käes on turuosa pigem agressiivse kasvatamise etapp, mille jaoks on Eesti filiaali juhiks määratud laialdase panganduse müügijuhtimise kogemusega Mangirdas Kireilis,» selgitas Hõrrak.