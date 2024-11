«Noored eelistavad enim mobiilirakendusi, samas kui 50+ vanuses Eesti elanikud on valdavalt tavakassa eelistajad. Samuti võib välja tuua eelistuste erinevuse sõltuvalt soost: mehed toovad enim eelistatud meetodina välja klienditeenindajaga kassa, naistel on see vähim eelistatud meetod,» rääkis Kantar Emori uuringuekspert Kaisa Esko.

Ta lisas, et maksmis- ja skaneerimisviiside eelistuste puhul mängib rolli see, kes mida kõige tähtsamaks peab – kiirust, kindlustunnet, suhtlust, hügieenilisust vm. «Eelistused varieeruvad ka jaekettide lõikes – sõltuvalt sellest, kuivõrd mugavad ja töökindlad on erinevad lahendused,» kommenteeris Esko.

Puldiga ostlejad toovad selle võimaluse eelistena välja, et ei pea kellegagi suhtlema ning see on kiire, mugav ja ei ole järjekordi. Klienditeenindajaga kassas maksmist eelistajad ütlevad selle viisi plussideks, et see on lihtne, harjumuspärane ja saab inimestega suhelda. Osa inimesi leiab, et iseteenindussüsteemid ei ole veel piisavalt arenenud.