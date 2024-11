Sun Investment Group pakub 8 miljoni euro eest võlakirju

Minimaalne investeerimissumma on 1000 eurot ja intressi makstakse poolaasta kaupa. Hiljemalt kolm kuud pärast emiteerimist planeeritakse noteerida emissioon Nasdaqi First Northi alternatiivturul. 2023. aastal emiteeritud SIGi võlakirjade omanikel on võimalus vahetada need võlakirjad lihtsustatud korras uute emiteeritavate võlakirjade vastu.