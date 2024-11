Tele2 selgitab, millist internetipaketti on nutikasse koju vaja

Tele2 erakliendi netiteenuste valdkonnajuht Grete Liis Pilleri sõnul on arvutite ja telefonide kõrval vaieldamatult suurimad netitarbijad telerid. Interneti paketi vajadus sõltub videopildi kvaliteedist. «Eesti telekanalid edastavad sisu HD kvaliteedis, mille jaoks on vajalik vähemalt 5 Mbps allalaadimiskiirus. Populaarsed striiminguteenused, nagu Netflix, toetavad 4K resolutsiooniga videot, milleks on vajalik minimaalselt 50 Mbit/s internetipakett,» rääkis ta.

Nutikate valvekaamerate toimimiseks on samuti oluline korralik interneti kiirus, et videopilti reaalajas pilveserverisse üles laadida. «Allalaadimiskiiruse kõrval on üleslaadimine sama oluline, 4K kvaliteedi jaoks peaks see olema vähemalt 25 Mbit/s. HD-kaamerate puhul piisab aeglasemast netipaketist,» lisas Piller.