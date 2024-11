Rail Balticu juhatusega liitus endine Enefit Greeni liige

«Lauril on kõik vajalikud teadmised ja oskused, et juhtida Rail Baltica projekti järgmiste oluliste verstapostideni,» ütles juhatuse esimees Anvar Salomets pressiteates. Ta lisas, et Ulmi kogemused ja oskus lahendada suurte projektide väljakutseid on märkimisväärsed. Rail Baltic Estonia senine tehniline juht Rašid Pulatov asub ametisse Pärnust Läti piirini ulatuva põhitrassi lõigu portfellijuhina ning hakkab koordineerima piiriülese lõigu valmimist ja Eestis veel uudsete alliansslepingute sõlmimist ja täitmist.