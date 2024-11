Auhinnatud reklaamiagentuur seisab silmitsi pankrotiga

Identity kodulehel on üles loetletud tegevusaastate jooksul teenitud turundus- ja disainiauhinnad. Nii leiab nimekirjast hulgaliselt Eesti parimate turunduskommunikatsiooni lahenduste eest antavaid Kuldmunasid.

E-Äriregistri andmetel on ettevõttel 2. novembri seisuga ka 27 161,46-eurone maksuvõlg. Suurema osa võlast moodustavad sotsiaalmaks ja käibemaks vastavalt 10 549,89 eurot ning 11 144,67 eurot.

Võla alguskuupäevaks on märgitud 10. juuli 2024.

Eelmise aasta majandusaasta aruandes paistab, et ettevõtte teenis 434 842-eurose müügitulu juures 52 597 eurost kahjumit. Samas on ettevõtte juht aruandes märkinud, et aastatulemust mõjutas negatiivselt kliendisuhetes esinenud mõningad altminekud.