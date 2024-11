Selgus Aasta ettevõte 2024: ettevõte, kes on automatiseerimise, digitaliseerimise ja innovatsiooni eestvedaja

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse juhatuse esimees Kati Kusmini sõnul on Harju Elekter eeskujuks kõigile pikalt tegutsenud tootmisettevõtetele. «Meie majanduse järgmisele tasemele viimiseks on tööstuste digitaliseerimine üks olulisemaid väljakutseid. See võimaldab tõsta tootlikkust, vähendada kulusid ja kiirendada innovatsiooni, mis on võtmetegurid läbilöögiks rahvusvahelisel turul,» ütles Kusmin.