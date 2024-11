Miljardärid poliitikat juhtimas – kes tõmbavad nööre USA valimistel?

Ameerika Ühendriikide poliitiline süsteem toetub suurtele rahasummadele ning 2024. aasta presidendi- ja kongressivalimiste ajal on see nähtus eriti silmapaistev. Valimiste eelõhtul on üle 11 000 poliitilise organisatsiooni kulutanud igaüks enam kui 100 000 dollarit, püüdes omalt poolt mõjutada sügavalt lõhestunud valijaskonda.