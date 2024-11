Tänapäeval on halloween merkantiilses USAs väga suur tarbimispüha, mis turgutab majandust sõna otseses mõttes miljardite dollaritega. Halloween’ile tehtavad kulutused jõudsid USAs kõigi aegade tippu eelmisel aastal, kui need küündisid 12,2 miljardi dollarini. USA riikliku jaekaubandusföderatsiooni statistika järgi oli 2022. aastal vastav summa 10,6 miljardit dollarit, mil halloween’i tooteid ostis 69 protsenti ameeriklastest. Eelmisel aastal ületati see tulemus pika puuga ja siis ostsid halloween’i-tooteid rekordilised 73 protsenti ameeriklastest.