Eesti ettevõtjatele avanevad uksed Araabia turule

Välisministeeriumi majandusdiplomaatia osakonna peadirektori Priit Kallakase sõnul on Eesti ettevõtete huvi Pärsia lahe riikide turgude vastu kasvanud koos nende kiire majandusarenguga. «See piirkond on maailmas üks kiiremini kasvavaid majanduspiirkondi, kus innovatsiooni ja rohepöörde tähtsus kasvab. Eesti ettevõtetele võib see avada märkimisväärseid võimalusi,» sõnas Kallakas. Ta lisas, et suurimad võimalused näivad olevat infotehnoloogias, roheenergeetikas ning toidu- ja merendussektoris.