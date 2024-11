MIS SANKTSIOONID Vene oligarhide rikkus on sel aastal jõudsalt kasvanud

Bloombergi miljardäride indeksisse kuuluva 25 venemaalase vara väärtus on aasta algusest ehk 10 kuuga kasvanud 26 miljardi dollari võrra.

Tõsi, võrreldes maailma rikkaimatega on seda vähe. Maailmas on Bloombergi andmetel oma vara kõige rohkem kasvatanud Meta suuromanik Mark Zuckerberg: kümne kuuga on lisandunud 72,9 miljardit dollarit ehk 2,8 korda rohkem kui vene rikkuritel kokku.