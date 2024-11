TÕHUS TOETUS Sõjaline riigikaitse turgutab majandust sadade miljonitega

«Kolme viimase aasta statistika kinnitab seda, et umbes pool kaitseinvesteeringutest ja majanduskuludest jõuab tagasi Eesti majandusse. Meile on väga oluline, et lisaks kaitsetööstusele toetaksime ka Eesti majandust tervikuna,» sõnas kaitseminister Hanno Pevkur, lisades, et aastail 2021–2023 jõudis kaitseinvesteeringutest ja majanduskuludest Eesti majandusse tagasi 836 miljonit eurot.