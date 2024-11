Eesti väiketalunikud pole kunagi saladust teinud, et talupidamise üks suuremaid probleeme on nende jaoks kõikvõimalikud ametnike kontrollkäigud. Enamgi veel, Kose vallas tegutseva Ahisilla taluaia peremees Timo Varblas tõdes, et üks põhjus, miks väiketalud lõpetavad oma tegevuse, ongi kõikvõimalike kontrollide rohkus, kuna nõuded väiketaludele on ebaproportsionaalselt suured.