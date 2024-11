Kremli pressiesindaja Google'i trahvist: ma ei oska nii suurt summat isegi välja hääldada

Postimees kirjutas neljapäeval, et Venemaa trahvis veebihiiglast Google’it oma YouTube’i kanalite blokeerimise eest summaga, mis ületab kogu maailma SKTd ja mida on sisuliselt võimatu kokku lugeda – trahviks määrati kaks undetsiljonit rubla ehk summa, mille kirjapilt on arv kaks ja sellele järgnevad 36 nulli.

Peskov kommenteeris USA meediale, mis on niivõrd suure trahvi taga. «Kuigi tegemist on konkreetse summaga, ei oska ma seda numbrit isegi välja öelda, pigem on see sümboolne,» sõnas Peskov.