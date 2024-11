Mis saab meie pangahoiustest, kui algab agressioon?

Ka LHV pangast öeldi, et turvakaalutlustel ei saa nad täpselt vastata, millised on panga kriisilahendusplaanid. Küll aga on meil erinevate stsenaariumide tarvis töötatud välja erinevad lahendused.

«Kuivõrd LHV teenusepakkumine on suures osas täiesti digitaalne, on meil üsna palju valikuvõimalusi, kuidas sõltumata füüsilisest asukohast klientide teenindamist jätkata. Sõda meie lähedal on tekitanud ka uusi arutelusid regulatsioonide tasemel. Näiteks on nüüd ülevaatamisel varasem nõue, et elutähtsaid teenuseid, sh pangateenuseid pakkuvate ettevõtete infosüsteemid peavad paiknema Eestis – arutelu all on, kas võiks neid hoida ka mujal, mis avardaks valikuvõimalusi veelgi,» lisas Rum.