Uusküla sõnul on SKT nüüd Eestis kaks kvartalit olnud sama koha peal. «Kui vaadata sesoonselt ja tööpäevadega kohandatud SKT, siis kolmanda kvartali SKT oli võrreldes teise kvartali SKT-ga 0,1 protsendi võrra kõrgem. See näitab jätkuvat Eesti majanduse nõrkust ning oli arvestades juba teadaolevaid kolmanda kvartali andmeid oodatud tulemus. Samas võrreldes varasema prognoosiga on tulemus veidi nõrgem,» rääkis Uusküla.

Luminori prognoos käesolevaks aastaks on jätkuvalt ühe protsendi suurune langus võrreldes 2023. aastaga ning selle kursil on Eesti majandus jätkuvalt. «Eratarbimine oli kolmandas kvartalis jätkuvalt nõrk. Kuigi aasta jooksul on ostujõud veidi taastunud, siis poodi on sellest vähe jõudnud. See on olnud arusaadav käitumine sest ebakindlust tuleviku osas on jätkuvalt suur. Kuigi tööpuudus ei ole kasvanud, siis arusaam, et mingil hetkel võidakse hakata koondama tähendab jätkuvalt seda, et valmistuda tuleb hakkama saada erinevates oludes,» ütles Uusküla.