PRFoods hoiatas, et ei suuda võlga tagasi maksta

«Uuel majandusaastal on fookuseks Grupi kõrgest võlakoormusest tingitud likviidsusriskide maandamine. Kuigi Grupi tegevuses on eelnevate aastate jooksul tehtud mitmeid ümberkorraldusi rahavoogude parandamiseks, sealhulgas kulude vähendamine, kahjumlikest või madalat lisaväärtust genereerivatest äridest väljumine ja võlakoormuse vähendamine, püsivad Grupi võlakoormus ja netovõlg endiselt kõrged,» teatas juhatus börsiteates. « Saame kinnitada, et uus juhtgrupp on võtnud selge fookuse ja strateegiate elluviimise, olles õppinud varasemalt tehtud otsustest. Tagamaks Grupi majandustegevuse jätkusutlikkus ja kaitsmaks PRFoodsi investorite ja kogu grupi töötajate huve, plaanib grupi juhatus võlakohustuste restruktureerimist. Grupi juhtkond, koos tütarettevõtete juhtkondadega, on pühendunud leidma lahenduse, mis tagab kõigi huvigruppide ootused. Samal ajal jätkab Grupp oma strateegiat kasumlikkuse parandamiseks nii Eestis kui Suurbritannias.»