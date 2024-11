Henrik Hololei tasuta lendude juhtumi uurimiseks algatati kriminaalmenetlus

Hololei oli Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektor, kuid ta astus ametipostilt tagasi 2023. aasta kevadel, kui tuli avalikuks, et tema suhtes algatatakse uurimine. Hololei asus Euroopa Komisjoni nõuniku ametikohale.

Märtsis 2023 kirjutas Postimees, et kõrges euroametis Hololei lendas Katari vahet sealse valitsuse kulul. Ajaleht Politico kirjutas varem, et sel ajal oli Euroopa Komisjon Qatar Airwaysiga läbirääkimistel lennundust puudutavate regulatsioonide teemal. Politico teatel otsustas Hololei ise, et Katari valitsuse pakutud tasuta lennupiletite võtmisel pole huvide konflikti.