Arco Vara kavandab mitteavalikku võlakirjapakkumist

13. detsembril algav võlakirjaemissioon on osa Arco Vara pikaajalisest traditsioonist pakkuda investoritele atraktiivset tootlust. Kaheaastaste võlakirjade nimiväärtus on 10 000 eurot, intressimaksed on kvartaalsed ja maksimaalne emissioonimaht on 400 võlakirja.

Arco Vara juhi Kristina Mustoneni sõnul jätkab võlakirjapakkumine ettevõtte senist strateegiat pakkuda investoritele stabiilset ja kasumlikku investeerimisvõimalust. «Arco Vara on aastaid välja andnud kaheaastaseid võlakirju, millel on konkurentsivõimeline intressimäär. Eelmiste võlakirjade lunastustähtaeg on käesoleva aasta 13. detsembril ning soovime võlakirjade traditsiooniga jätkata. Arco Vara võlakirjad on professionaalsele investeerijale tõestanud end stabiilse, turvalise ning kasumliku investeerimisvahendina,» ütles Mustonen.

Arco Vara kasutab emissioonist saadud vahendeid Arcojärve arendusprojekti omafinantseeringuna. Projekt hõlmab vanade hoonete lammutamist, jalutusteede ja puhkealade rajamist ning ranna ligipääsetavuse parandamist.

Arco Vara finantsjuhi Tiina Malmi kinnitusel on võlakirjade näol tegemist mitteavaliku pakkumisega, mis on kooskõlas Euroopa Liidu regulatsiooniga (EL 2017/1129 artikkel 1). «Märkimissoovist saab meie finantsosakonda informeerida e-posti teel ning võlakirjade pakkumine toimub taotluste saabumise järjekorras,» selgitas ta. Arco Vara tagamata võlakirjade lunastustähtaeg on 12. detsember 2026. «Tegemist on tagamata võlakirjadega, mis tähendab, et tagatiseks on kogu ettevõtte bilanss,» lisas finantsjuht.

Arco Vara korraldab 14. novembril kell 17.30 Telliskivi kvartali F-hoone Mustas saalis investeerimisürituse «Tark raha 11/24», kus muuhulgas tutvustatakse ka kavandatavate võlakirjade tingimusi. Lisaks arutletakse üritusel LHV makroanalüütiku Triinu Tapveriga kinnisvaraturu trendide üle ja räägitakse võlakirjadest väikeinvestori portfellis.