Swedbank langetab teenuste hindu

Samuti muutub soodsamaks Swedbanki erakliendi deebetkaardi kuutasu. Deebetkaart Plussi kuutasu hakkab novembrist olema 1 euro varasema 1,28 asemel. «Soovi korral saab klient edasi arveldada üldhinnakirja alusel, kuid kui tal on deebetkaart, siis põhipaketi kuutasu on täpselt sama suur nagu deebetkaardi kuutasu. Paketis on aga pangakaart ja piiramatult ülekandeid tasuta. Viime olemasolevad kliendid, kes Swedbanki teenuseid aktiivselt kasutavad, automaatselt üle nende jaoks soodsaimale arveldusviisile,» lisas Ulla.