Wall Streetil toimus aadrilaskmine

Kukkumise põhjuseks peetakse tehisintellekti investeeringute kulu, mis võib hakata vähendama kasumimarginaale. Seda loeti välja Microsofti ja Meta Platformsi tulemustest. See tabas nagu sahmakas vett tänavu populaarseid tehnoloogiagigantide aktsiaid, kes osaliselt just tänu tehisintellekti vaimustusele on kallinenud.