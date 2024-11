Bigbank: Eesti majanduse hetkeseis on kehvem kui Leedus

«Tõsi, langus pidurdus kolmandas kvartalis, olles -0,7 protsenti võrreldes -1,7-ga teises kvartalis. Samas olime me languses ka eelmisel aastal samal ajal, seega ei saa rääkida majanduse olukorra paranemisest, võime vaid nentida, et majanduslangus on lihtsalt natuke aeglasem. Samas on tegemist kiirhinnanguga ehk lõplik number võib natuke erineda täna avaldatust,» rääkis Eamets.