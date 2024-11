Nafta kallineb: Iraan kavandab väidetavalt uut rünnakut Iisraelile

Kui selle nädala alguses tegi toornafta hind maailmaturgudel järsu languse, kuna Iisraeli laupäevaste raketilöökide mõju Iraanile jäi kardetust väiksemaks, siis viimased kaks päeva must kuld kallineb. Täna hommikul kerkis Brenti naftabarreli hind 74,5 dollarini.

Reutersi andmetel on hinnatõusu põhjuseks väited, et Iraan valmistub lähipäevil taas Iisraeli ründama, kuid seda Iraagi territooriumilt.

Iisraeli luureandmed näitavad, et Iraani rünnak võib toimuda juba enne 5. novembril toimuvaid USA presidendivalimisi, teatas poliitikauudiste veebiväljaanne Axios, viidates kahele tuvastamata Iisraeli allikale.

Axios kirjutas, et rünnak viiakse läbi Iraagist, kasutades suurel hulgal droone ja ballistilisi rakette. Rünnaku viivad läbi Iraagis tegutsevad Iraani-meelsed relvarühmitused, millega Teheran soovib ilmselt vältida järjekordset Iisraeli rünnakut Iraani strateegiliste sihtmärkide vastu.

«Igal juhul tõstab see taas päevakorda võimaluse, et Iisrael võib Iraani uuesti rünnata,» ütles Price Futures Groupi vanemanalüütik Phil Flynn Reutersile, hoiatades, et riigi infrastruktuur ei pruugi olla pärast Iraani uut rünnakut Iisraeli jaoks enam keelatud sihtmärk.