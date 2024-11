Investorid kibelevad kaugusse kihutavale kullarongile

Kullaturgu jälgiva organisatsiooni sõnul on nõudluse kasvu põhjustanud peamiselt investorid, samas kui varasemad suured huvilised ehk keskpangad suhtuvad väärismetalli jahedamalt.

Kullapalavik on kergitanud sel aastal väärismetalli hinda 34 protsenti, purustades üha uusi rekordeid. Ühest küljest kergitab seda mure sõjaliste konfliktide pärast Ukrainas ja Lähis-Idas, aga ka see, et mitmed keskpangad soovivad USA dollari osakaalu reservides kahandada. Hinnale annavad hoogu ka suurte lääneriikide keskpankade intressikärped. Kolmapäeval kerkis kulla hind uue rekordini: 2788 dollarini unts.