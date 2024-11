Hinna- ja maksutõusu hirmus kulutavad inimesed üha vähem

Ootamatult 4,5 protsendini lennanud aastainflatsioon on pikalt majanduslanguses olnud riigi jaoks jaburalt suur. Eriti kui võrrelda näiteks Leeduga, kus majandus kasvas Eurostati andmetel kolmandas kvartalis aastavõrdluses 2,3 protsenti, kuid hinnad vaid 0,1 protsenti.

Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla sõnul on Eesti hinnatõusu järsk kiirenemine väga halb üllatus. «Hindade tõusu oktoobris oli oodata, kuid nii suur hüpe ühe kuu jooksul on ootamatu,» nentis ta. «Meie hinnaindeksit sageli hüpitavad nafta- ja elektrihinnad ei kõikunud sellisel määral, et seletada sellist arengut.»