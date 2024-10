40 MILJONIT EUROT Tallinn kärbib teedeehituse ja haridusinvesteeringute arvelt

Teede korrashoiu ja arenduse osas nähakse ette ligikaudu 30 miljoni euro suurust kärbet, kuna planeeritud tööde teostamine ei püsinud graafikus, seisab Tallinna Linnavolikogu Keskfraktsiooni teise lisaeelarvelugemise pressiteates. Olgu mainitud, et teedeehituselt tehti suur kärbe juba kevadel esimese lisaeelarvega.

Haridusvaldkonnas vähendatakse kulutusi umbes 10,8 miljoni euro võrra. Selle tõttu lükkuvad edasi mitmed olulised projektid, sealhulgas huvikeskuse «Kullo» uue hoone ehitus, Karjamaa tänav 18 koolihoone rekonstrueerimine, Hiiu kooli vana hoone renoveerimine ning koolieelsete lasteasutuste projekteerimine ja remont. Tallinna linnavolikogu liige Manuela Pihlap ütles, et kõik need objektid olid tegelikult kavandatud käesolevasse aastasse. Lisaeelarves on siiski eraldatud vahendid Kalamaja põhikooli väljaostmiseks.