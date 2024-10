Teenused kohe käeulatuses: Volta kvartalisse kerkib uus ärikeskus!

Juba novembris alustab kinnisvaraarendaja Endover Volta kvartalisse mahuka Volta HUB ärikeskuse ehitust, millest saab üks Põhja-Tallinna suurimaid segakasutusega keskuseid. Kogu kvartali arendusmaht on 142 000 ruutmeetrit. Ehitustööde raames kerkib kokku viis hoonet, millest ligikaudu 75 protsenti on kavandatud äri-, kaubandus- ja teeninduspindadena ning ülejäänud 25 protsenti luksuskorteritena. Lisaks ärikeskusele rajatakse Volta kvartalisse lasteaed, rekreatsioonialad ja suur avalik park.

Elukeskkond ja teenused 15 minuti linna põhimõttel

Endoveri arendusjuht Olari Vokk selgitas, et arendaja eesmärk on kujundada Volta kvartalist 15 minuti linn, kus elanikud saavad kõik igapäevased käigud teha jalutuskäigu kaugusel. Vokk lisas, et Põhja-Tallinnas kasvab elanikkond kiiresti ning nõudlus teenindus- ja kaubanduspindade järele on suur, kuna piirkonda on juba lisandunud tuhandeid uusi elanikke ja töökohti.