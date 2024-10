Riik tahab tuulepargiehitajatelt saada miljoneid

Kui palju saaks koguda selle sammuga tuulikutasusid? Sellepeale öeldi kliimaministeeriumist järgmist:«Kui tuulik alustab tööd, sõltub tasu suurus eelmise kvartali elektri börsihinnast ja tuulikuga toodetud elektrienergia mahust. Näiteks on üheksa 4,3 MW võimsusega tuulikuga tuulepargi aastane tuulikutasu üle 70 000 euro. Näites on üheksa tuulikuga tuulepark, mis on suhteliselt väike tuulepark. Näiteks on Sopi-Tootsi tuulepargis 38 tuulikut võimsusega 6,8 MW. Võib eeldada, et kui jõutakse enampakkumisele pandud riigimaadele tuulikute paigaldamiseni, on kasutusel juba suuremad tuulikud, mis suudavad toota rohkem energiat. Seega on siis ka tuulikutasud ka suuremad, ulatudes kindlasti juba üle 100 000 euro aastas.»