Venemaa 2025. aasta eelarveprojektis on sõjaväele eraldatud umbes kolmandik kogukuludest ehk 6,3 protsenti SKTst. Tegemist on kõrgeima tasemega pärast külma sõja lõppu ja esimest korda on kaitsekulutuste osakaal kaks korda suurem riigi sotsiaalkulutustest, edastas Reuters.

Sõjakulude tohutu kasv on põhjustanud Venemaa majanduses ka korraliku inflatsioonitralli. Intressimäärad on tõusnud kõrgeimale tasemele alates 2003. aastast ja rubla jätkab dollari suhtes langemist. Kuna lääne sanktsioonid on Moskva rahvusvaheliselt võlakirjaturult sisuliselt välja tõrjunud, on Venemaa rahastamisvõimalused piiratud.

Seetõttu on Venemaa valitsus juba alustanud maksude tõstmist, et rahastada sõda Ukrainas. Suurem maksureform peaks 2025. aastal andma lisatulu 1,7 protsenti SKTst, kuid majanduseksperdid on seda meelt, et ka sellest ei piisa ja järgmisel aastal võib venemaalastele tulla veelgi maksuüllatusi.

Järgmisel aastal tõuseb Venemaal ettevõtete ja üksikisiku tulumaks ning autode taaskasutusmaks. Koos veel mitme väiksema maksutõusuga peaks see riigikassasse tooma kolme aasta jooksul 14,7 triljonit rubla.

PF Capitali ökonomist Jevgeni Nadoršin lisas, et Venemaa eelarve pole kunagi olnud nii fiskaalselt keskendunud tulude hankimisele igast võimalikust allikast kui viimasel ajal.

Eelöeldu põhjuseks on asjaolu, et Venemaa eelarvet ei toeta ka enam nafta hind. Riigi järgmise aasta eelarves prognoositakse, et nafta hind langeb keskmiselt 70 dollarilt barreli kohta 2024. aastal 65,5 dollarini barreli kohta 2027. aastal, mis vähendab veelgi riigi tulusid.