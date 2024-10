Ostu-müügi leping Operaili äritegevuse erastamiseks on sõlmitud

Sõlmitud müügilepingu alusel esitas RailProject OÜ Konkurentsiametile taotluse loa saamiseks ettevõtete koondumiseks. Kui erinevad asutused on kõik vajalikud kooskõlastused andnud, viiakse ostu-müügi tehing lõpuni.

«Ostu-müügi lepingu allkirjastamine on oluline verstapost ning tahan tänada kõiki osapooli kiire ja korrektse panustamise eest Operaili erastamise protsessi läbiviimisse,» sõnas taristuminister Vladimir Svet.

Enampakkumine AS Operaili kaubaveo- ja remondiäri müügiks algas 7. juunil. Ostja leidmiseks korraldati kaheetapiline enampakkumine. Esimeses etapis said ostuhuvilised tutvuda esialgse infopaketiga ja esitada mittesiduva pakkumise. Teise etappi pääsenud investoritele tehti kättesaadavaks täiendav info, mille alusel esitati siduvad pakkumised. Enampakkumise teises etapis tegi parima siduva pakkumise Eesti ettevõte AS Tiigi Keskus, kellega alustati 17. oktoobril lõplikke läbirääkimisi ostu-müügi lepingu allkirjastamiseks.