Läbirääkimised Nordica ja Transpordi Varahalduse müügiks jätkuvad

Mõlema ettevõtte ostmisest on huvitatud Taani investor Lars Thuesen. Tehingu eeltingimus on, et Nordica juhatus suudab eelnevalt täita äriplaani lähikuudeks ning kokku suudetakse leppida tehingu detailides, teatas kliimaministeerium.

«Hea meel, et riigi lennundusettevõtete erastamiseks on tehtud pakkumine, mille pinnalt saame asuda edasistesse läbirääkimistesse. Loodan, et läbirääkimised on tulemuslikud ja ettevõtted jätkavad tegutsemist uue omaniku käes,» kommenteeris taristuminister Vladimir Svet pressiteates. «Samas tuleb meeles pidada, et ettevõtte seis on keeruline ning täit kindlust selle müügi õnnestumises veel pole. Töötame aga selle nimel, et seda eesmärki saavutada,» lisas minister.

«Võimalik erastamine näitab, et investor näeb ettevõttes potentsiaali – selle nimel on viimasel aastal ka aktiivselt tööd tehtud. Lennutegevus on alates tänavu aprillist olnud stabiilne ning suvekuudel ka kasumis. 2025. aastaks loodame jõuda püsivalt kasumliku tegevuseni ja 2026. aastal kasumliku kasvuni,» kirjeldas Nordic Aviation Groupi juhatuse esimees Remco Althuis ettevõtte plaane. Alhtuis kinnitas, et ettevõtte müük töötajate jaoks muudatusi kaasa ei too.

Riigi lennundusettevõtete ostmiseks tegi pakkumise Taani investor Lars Thuesen. Thuesenile kuulub lennufirma Jettime, samuti on tal 2,03-protsendiline osalus Air Balticus. Tehingu eeldus on, et Nordica juhatus suudab eelnevalt täita äriplaani lähikuudeks. Täpsed müügitingimused saavad avalikuks siis, kui ostu-müügilepinguni jõutakse – eeldatavalt paari nädala jooksul.