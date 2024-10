GALERII Streik peatas 10-minutiks populaarse Tallinna kohviku töö

Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu (EHRL) eestvedamisel toimus neljapäeval protestiaktsioon «Jätku leiba!», mille raames peatati töö kell 12.30–12.40 kohvikutes, restoranides ja majutusasutustes üle Eesti.

Kell 12.30, kui streik algas, einestas Fotografiska esimesel korrusel asuvas kohvikus paarkümmend inimest. Kui äkitselt pandi tuled kustu ja muusika kinni, oli enamik inimesi kohmetute nägudega ja jälgisid toimunut. Leti juurde seisma kogunesid teenindajad, kokad ja ettevõtte juhtivtöötajad. Kohviku seinal oleva ekraan teavitas inimesi streigist ja kutsus üles inimesi üheskoos seisma toitlustuskohtade eest. 10-minutilise streigi jooksul tõusis järgemööda püsti umbes kolmandik klientidest, et olla personaliga solidaarne. Siiski oli ka neid, kes toimuvast ilmselt aru ei saanud. Näiteks üks paar seisis nõutute nägudega saalis ja vaatas mureliku näoga välisukse poole. Postimehe ajakirjaniku selgituse peale, et käimas on streik, kuid nad võivad vabalt lahkuda, noogutasid nad sõbralikult ja kõndisid kohvikust välja.

Ettevõtte juht: olukord soodustab varimajandust

Aasmäe sõnul otsustasid nad streigiga liituda, et olla solidaarne teiste toidukohtadega. «See on meie kõigi ühine mure,» ütles ta. Ta ei usu, et valitsus selle mõjul maksutõusu plaane muudab, kui ta leiab, et streik on vajalik muu hulgas klientide teadlikkuse tõstmiseks, kes küll tunnevad hinnatõuse ja on kuulnud uudiseid maksutõusu kohta, kuid nad ei saa tõenäoliselt aru, kui keerulises olukorras on praegu toidukohad.