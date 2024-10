Tamme sõnul on mitmed pooleliolevad investeerimisprojektid puhtamasse energiatootmisesse, elektrivõrgu liitumisvõimalustesse ja keemiatööstuse vundamenti lõpusirgele jõudmas. «Enefit Greeni Sopi-Tootsi tuulepargis on kõik tuulikud püsti ning park andis kolmandas kvartalis võrku ka esimese elektri. Päikesepaneelide paigaldamise tempo on vaibunud, mistõttu väheneb ka vajadus võrgu liitumisinvesteeringute järele. Tarbijale toovad need investeeringud puhtama ja konkurentsivõimelise hinnaga elektri, kontsernile aga lisatulu,» selgitas Tamm.