LÕPPU EI PAISTA Pankrotis vitamiinitootja vara väärtus langes jälle

Kui alles oktoobrikuu alguses oli vitamiinitootja väärtus enampakkumisel 90 000 euro eest, siis nüüdseks on see jälle kahanenud ning kukkunud 60 000 eurole.

Kogu vara on demonteerimata, mis tähendab, et tootmise jätkamiseks on see valmis ning asub Tallinnas üürileandja ruumides. Üürileandja on näidanud ka üles valmisolekut üürilepingut jätkata.