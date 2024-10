Teemantide ning Venemaa põgenevate tippjuhtide ajastu lõpp. Eesti vanim kommertspank sulgeb uksed

Praegu töötab pank finantsinspektsiooni järelevalve all, et tagada klientide õigused ja huvid. «TBB pank on maksevõimeline ja teenindab kliente, täites nende nõuded täielikult,» kinnitas juhatus.

Kriminaalasjad ja rahapesu kahtlus

Pank loodi 1991. aastal ja kuni 2019. aastani kandis see nime Tallinna Äripank AS. Praegu on panga suurim aktsionär Leonarda Invest AS, kuid kogu TBB kontserni (AS TBB pank, TBB liising ja AS TBB Invest) tegelik kasusaaja on Venemaa kodanik Andrei Žukov.